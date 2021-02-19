Ребенок нашел заряженный пистолет и случайно убил мать

В американском штате Северная Каролина ребенок нашел заряженный пистолет и по неосторожности убил мать. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента полиции города Корнелиус.

Полиция прибыла в дом 25-летней Габриэлы Хендерсон (Gabriel Henderson) в понедельник, 15 февраля, около 19:00 по местному времени. Женщину, у которой пять детей, нашли в спальне мертвой. На кровати возле трупа лежал небольшой самозарядный пистолет.

Младший ребенок Хендерсон также получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Его жизни ничто не угрожает.

В момент произошедшего помимо Хендерсон и ее пятерых детей в доме никого не было. Старший ребенок находился в гостиной. Предположительно, дети нашли оружие в сумке матери.

Ранее сообщалось, что в американском округе Монтгомери, штат Техас, трехлетний мальчик случайно выстрелил в себя на дне рождения. Пострадавшего доставили в медпункт ближайшей пожарной станции, где он позднее умер от полученного ранения.