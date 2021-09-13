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Раскрыты сроки возможной экстрадиции задержанного в Чехии россиянина на Украину

Процесс выдачи Украине гражданина РФ Франчетти, задержанного в Праге, не будет быстрым
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Фото: Carl Recine / Reuters

Процедура экстрадиции на Украину задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не должна быть быстрой. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к чешскому Минюсту.

Согласно его информации, процесс должен растянуться на длительный срок. Источник раскрыл, что у чешского суда имеется определенная процедура принятия решения об экстрадиции. Она помогает соблюдать права и свободы человека, выдачи которого добиваются иностранные власти.

Ранее Франчетти посетила заведующая консульским отделом российского посольства в Праге. В дипмиссии заверили, что продолжают находиться в контакте с задержанным, его родственниками и законным представителем защиты.

12 сентября россиянина Александра Франчетти задержали в Праге. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность задержания. Он назвал арест россиянина злоупотреблением международно-правовыми механизмами для привлечения иностранцев к ответственности по политическим мотивам.

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