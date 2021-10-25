Роскомнадзор назвал дату составления протокола по оборотному штрафу для Google

Замглавы Роскомнадзора Субботин: с начала года в отношении Google составлено 16 протоколов

Роскомнадзор назвал дату составления протокола по оборотному штрафу для американской компании Google за неудаление информации, запрещенной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

«На текущей неделе планируем составление протокола по оборотному штрафу», — заявил Субботин. По словам замглавы Роскомнадзора, этот штраф является следствием 16 протоколов, которые были составлены в отношении Google с начала 2021 за «систематическое нарушение российского законодательства».

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что за систематическое неудаление материалов, содержащих запрещенный в России контент, Google грозит штраф на сумму до 10 процентов от прибыли. По ее словам, оборотный штраф может составить от 14 до 22 миллиардов рублей.

8 октября Google предупредили о штрафе до восьми миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию. В российский суд поступили два протокола, составленные в отношении компании по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»). Уточнялось, что судебное заседание пройдет 8 ноября.

