В России пригрозили Google штрафом на сумму до 22 миллиардов рублей

Оборотный штраф в отношении компании Google за систематическое неудаление материалов, содержащих запрещенный российским законодательством контент, может составить 22 миллиарда рублей. Об этом сообщает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Согласно данным Лиги безопасного интернета, годовая выручка компании Google в России за 2020 год равна 220 миллиардам рублей. Отмечается, что в эту сумму входят доходы от продажи программного обеспечения и от рекламы, которую продают все дочерние структуры Google LLC, в том числе ООО «Гугл рус».

За нарушение компании грозит штраф на сумму до 10 процентов от прибыли. «Таким образом, штраф может составить от 14 до 22 миллиардов рублей, (в зависимости от учета выручки ООО "Гугл Рус")», — заявила Мизулина.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что намерен через суд наложить на Google оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации. Составление протоколов в отношении Google запланировано на 27 октября. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что окончательную сумму штрафов озвучит суд.