Google пригрозили новым многомиллионным штрафом в России

ТАСС: Google грозит новый штраф в 8 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

В России пригрозили новым многомиллионным штрафом американской компании Google за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

«В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф до четырех миллионов рублей», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что судебное заседание по делу в отношении Google пройдет 8 ноября.

29 сентября сообщалось, что американскую компанию оштрафовали на 6,5 миллиона рублей в России. Причиной стал отказ Google удалять запрещенную на территории России информацию.

До этого представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, включая Google. В пресс-службе регулятора объяснили, что оборотные штрафы могут быть применены за отказ IT-гигантов удалять запрещенный на территории России контент.