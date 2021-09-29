Google оштрафовали в России еще на несколько миллионов рублей

Компании Google выписали в России еще несколько штрафов. Как сообщили «Ленте.ру» в Таганском районном суде Москвы, американскую корпорацию оштрафовали на 6,5 миллиона рублей.

В суде отметили, что Google признали виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

В общей сложности корпорации выписали два штрафа. Размер первого составил 4 миллиона рублей, второго — 2,5 миллиона рублей.

Ранее в Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, в том числе Google. Представители регулятора объяснили, что оборотные штрафы могут быть применены за отказ IT-гигантов удалять запрещенный на территории России контент.

Отмечалось, что Google, как и другие зарубежные соцсети, неоднократно штрафовали за подобные нарушения российского законодательства.

