Google оштрафовали на 177 миллионов долларов за борьбу с конкурентами

Южная Корея выписала штраф Google на 177 миллионов долларов за доминирование на рынке

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 177 миллионов долларов за чрезмерное доминирование на рынке, пишет Korea JoongAng Daily.

Как отметили в ведомстве, компания злоупотребляла своим доминирующим местом для борьбы с конкурентами на рынке мобильных операционных систем. Google якобы добивалась соглашения с производителями смартфонов, чтобы они не устанавливали на свои устройства модифицированные версии операционной систем Android. Антимонопольное ведомство считает, что такие действия мешали разработке инновационных операционных систем для телефонов.

В понедельник, 13 сентября, в офис Google в России пришли приставы. Российский суд неоднократно выписывал американской компании многомиллионные штрафы за нарушения законов государства. Часть из них касалась отказа удалять запрещенную информацию — Google не ограничивала доступ к контенту, запрещенному российским законодательством.