Google оштрафовали на 177 миллионов долларов за борьбу с конкурентами

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 177 миллионов долларов за чрезмерное доминирование на рынке, пишет Korea JoongAng Daily.
Как отметили в ведомстве, компания злоупотребляла своим доминирующим местом для борьбы с конкурентами на рынке мобильных операционных систем. Google якобы добивалась соглашения с производителями смартфонов, чтобы они не устанавливали на свои устройства модифицированные версии операционной систем Android. Антимонопольное ведомство считает, что такие действия мешали разработке инновационных операционных систем для телефонов.
В понедельник, 13 сентября, в офис Google в России пришли приставы. Российский суд неоднократно выписывал американской компании многомиллионные штрафы за нарушения законов государства. Часть из них касалась отказа удалять запрещенную информацию — Google не ограничивала доступ к контенту, запрещенному российским законодательством.