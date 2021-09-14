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Google оштрафовали на 177 миллионов долларов за борьбу с конкурентами

Южная Корея выписала штраф Google на 177 миллионов долларов за доминирование на рынке
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Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 177 миллионов долларов за чрезмерное доминирование на рынке, пишет Korea JoongAng Daily.

Как отметили в ведомстве, компания злоупотребляла своим доминирующим местом для борьбы с конкурентами на рынке мобильных операционных систем. Google якобы добивалась соглашения с производителями смартфонов, чтобы они не устанавливали на свои устройства модифицированные версии операционной систем Android. Антимонопольное ведомство считает, что такие действия мешали разработке инновационных операционных систем для телефонов.

В понедельник, 13 сентября, в офис Google в России пришли приставы. Российский суд неоднократно выписывал американской компании многомиллионные штрафы за нарушения законов государства. Часть из них касалась отказа удалять запрещенную информацию — Google не ограничивала доступ к контенту, запрещенному российским законодательством.

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