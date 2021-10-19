Роскомнадзор наложит на Google оборотный штраф за повторные нарушения

Роскомнадзор (РКН) намерен через суд наложить на Google оборотный штраф за систематическое неудаление материалов, содержащих запрещенный российским законодательством контент. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что составление протоколов в отношении Google запланировано на 27 октября. Речь может идти о доле штрафа от пяти до десяти процентов годовой выручки. Представитель РКН добавил, что точную сумму штрафов назовет суд. «Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», — пояснил Субботин.

8 октября Google пригрозили в Росиии штрафом до восьми миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»). Судебное заседание пройдет 8 ноября.

29 сентября сообщалось, что американскую компанию оштрафовали в России на 6,5 миллиона рублей. Причиной стал аналогичный отказ.

Ранее представители РКН заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, включая Google. В пресс-службе регулятора объяснили, что оборотные штрафы могут быть применены за отказ IT-гигантов удалять запрещенный в России контент.