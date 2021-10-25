В Роскомнадзоре оценили перспективы замедления YouTube

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин оценил перспективы замедления работы YouTube в России. Отвечая на вопрос «Интерфакса», он заявил, что такая вероятность есть, однако пока ведомство планирует применять другие меры.

Субботин отметил, что у Роскомнадзора имеются все технические возможности для замедления видеохостинга. «Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения», — пояснил замглавы ведомства.

Материалы по теме «Они все предвзяты» Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру Насилие, суицид, наркотики. За что в России заблокировали крупнейший в мире сайт с текстами песен?

18 октября в Роскомнадзоре сообщили, что всего с января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч запрещенных материалов. При этом социальные сети самостоятельно удалили более 45 процентов подобных постов. В то же время в регуляторе добавили, что чаще всего такую информацию не блокировали Facebook и YouTube.

С 1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». С этого момента соцсети обязали самостоятельно находить и блокировать запрещенный контент. К нему относится детская порнография, информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, сведения о способах совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя или интернет-казино, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Роскомнадзор ранее опробовал замедление на социальной сети Twitter. Ведомство замедлило ее работу для жителей России 11 марта. Регулятор объяснил меры тем, что соцсеть не в полной мере удаляет запрещенный контент. Позже в ведомстве пообещали заблокировать Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме. Позднее регулятор отказался от блокировки.