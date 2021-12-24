В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей

Московский суд оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда Таганского района Москвы.

Уточняется, что корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Общая сумма оборотного штрафа составила более 7,2 миллиарда рублей.

23 декабря суд в Москве оштрафовал американскую компанию Twitter еще на несколько миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Сумма штрафа составила три миллиона рублей вдобавок к ранее выписанным штрафам в десять миллионов рублей.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter.