Twitter оштрафовали в России еще на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Twitter еще на несколько миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Twitter признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»)», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что сумма штрафа составила три миллиона рублей.

16 декабря сообщалось, что Twitter выписали в России два штрафа за неудаление запрещенной в стране информации. Компанию обязали выплатить штрафы на общую сумму десять миллионов рублей.

До этого представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-корпораций. Уточнялось, что санкциями уже пригрозили компаниям Google, Facebook и Twitter.