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Twitter выписали в России еще два многомиллионных штрафа

Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей за неудаление информации

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы признал социальную сеть Twitter виновной в неудалении запрещенного в России контента. Как сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции, компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила десять миллионов рублей.

Суд Таганского района Москвы признал Twitter виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях («неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению предусмотрена законом РФ»).

Отмечается, что по итогу компании выписали два штрафа. Сумма первого составила три миллиона рублей, второго — семь миллионов рублей.

Ранее в декабре мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на девять миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Общая сумма штрафов в России по судебным решениям в отношении Google составила почти 60 миллионов рублей.

В ноябре Таганский суд Москвы также оставил в силе решение о многомиллионных штрафах для соцсетей Twitter и Facebook и мессенджера WhatsApp. Компании оштрафовали за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.

Дарья Кучерявых
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