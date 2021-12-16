Twitter выписали в России еще два многомиллионных штрафа

Таганский районный суд Москвы признал социальную сеть Twitter виновной в неудалении запрещенного в России контента. Как сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции, компании выписали два штрафа, общая сумма которых составила десять миллионов рублей.

Суд Таганского района Москвы признал Twitter виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях («неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению предусмотрена законом РФ»).

Отмечается, что по итогу компании выписали два штрафа. Сумма первого составила три миллиона рублей, второго — семь миллионов рублей.

Ранее в декабре мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на девять миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Общая сумма штрафов в России по судебным решениям в отношении Google составила почти 60 миллионов рублей.

В ноябре Таганский суд Москвы также оставил в силе решение о многомиллионных штрафах для соцсетей Twitter и Facebook и мессенджера WhatsApp. Компании оштрафовали за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.