Google оштрафовали в России еще на девять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на девять миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в трех нарушениях, предусмотренных статьей 13.41 кодекса России об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что компании назначен штраф на сумму девять миллионов рублей.

По сообщениям «Интерфакса», общая сумма штрафов в России по судебным решениям в отношении Google составила почти 60 миллионов рублей.

Ранее во вторник, 7 декабря, российский суд оштрафовал Google еще на 5 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор назвал сумму штрафов для Meta (бывшая Facebook) и TikTok в 2021 году за отказ ограничить доступ к запрещенной в России информации. Компания Meta Platforms была оштрафована на 70 миллионов рублей, а TikTok — на 4,1 миллиона рублей. По информации регулятора, Google оплатила только три штрафа на сумму 6 миллионов рублей.