Google оштрафовали в России еще на 5 миллионов рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал Google виновной в нарушении, предусмотренном статьей 13.41 кодекса России об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации — прим. "Ленты.ру"). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Как стало известно «Ленте.ру», Google оштрафовали по одному из трех протоколов. Два других протокола в отношении организации, составленных за аналогичные нарушения, будут рассмотрены во вторник, 7 декабря.

Ранее Роскомнадзор назвал сумму штрафов для Meta, Google и TikTok в 2021 году за отказ ограничить доступ к запрещенной в России информации. Компания Google была оштрафована на 37,5 миллиона рублей, Meta Platforms — на 70 миллионов рублей, а TikTok — на 4,1 миллиона рублей. По информации РКН, Google оплатила только три штрафа на сумму шесть миллионов рублей.