Роскомнадзор назвал сумму штрафов для Meta, Google и TikTok в 2021 году

Роскомнадзор: суды с начала 2021 года оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111 млн рублей

Российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta (предыдущее название — Facebook), Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. Сумму штрафов для организаций Роскомнадзор назвал «Интерфаксу».

За отказ удалять запрещенный в РФ контент Google в 2021 году был оштрафован на сумму 37,5 миллиона рублей, Meta Platforms — на 70 миллионов рублей, а TikTok — на 4,1 миллиона рублей.

В регуляторе уточнили, что полностью штрафы оплатил TikTok. Meta выплатил восемь штрафов общей суммой 26 млн рублей, а Google — три штрафа на сумму 6 млн рублей.