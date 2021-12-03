Компаниям Google и Meta впервые в России грозят оборотные штрафы до 1/10 годовой выручки

Американским компаниям Google и Meta впервые грозят оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенного на территории России контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

По данным агентства, судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступили административные материалы в отношении Google и Meta, возбужденные на основании протоколов Роскомнадзора об административных правонарушениях. Отмечается, что протоколы были составлены по части 5 статьи 13.41 КоАП за повторное неудаление информации.

По протоколам компаниям грозят оборотные штрафы до 1/10 годовой выручки.

Ранее сообщалось, что представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний за отказ удалять запрещенный на территории России контент.