Суд Москвы оставил в силе решение о многомиллионных штрафах зарубежным соцсетям

Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 миллионов рублей штрафов за отказ локализовать данные в России. О том, что инстанция оставила в силе решение о штрафах зарубежным соцсетям, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Отмечается, что компании оштрафовали за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Суд отказался удовлетворить жалобы компаний

Cоциальные сети Twitter, Facebook и WhatsApp были оштрафованы на 36 миллионов рублей в конце августа. Тогда от Twitter потребовали выплатить 17 миллионов рублей, от Facebook — 15 миллионов рублей, а WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

В середине сентября суд обязал Facebook выплатить еще 21 миллион в России. Тогда общая сумма всех штрафов выросла до 90 миллионов рублей. Компанию оштрафовали на основании пяти административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Вместе с Facebook российский суд наказал и Twitter: компанию обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в стране контент. Общая сумма штрафов этой соцсети составила более 45 миллионов рублей.