Российские приставы принудительно взыщут с Facebook 26 миллионов рублей штрафов

ФССП возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Faсebook штрафов на 26 млн рублей

Российские приставы начали принудительное взыскание штрафов с американской компании Facebook за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего возбуждено восемь дел на общую сумму 26 миллионов рублей, из них шесть производств по 3 миллиона рублей и два — по 4 миллиона рублей. Основанием стали решения 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

29 сентября сообщалось, что Facebook попросила российский суд увеличить срок оплаты назначенного штрафа в 26 миллионов рублей. В компании уточнили, что не могут исполнить постановление из-за «технических проблем». Суд Москвы удовлетворил это заявление и дал отсрочку до 4 октября. Позднее медиаплатформа отказалась выплачивать многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный на территории России контент.