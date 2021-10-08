Российские приставы принудительно взыщут с Twitter штрафы на 8,9 миллиона рублей

Российские приставы принудительно взыщут с компании Twitter штрафы на сумму более 8,9 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Процедура назначена согласно трем решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Компания была признана виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ»).

Также стало известно, что компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой в выплате штрафа в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенные сведения. Суд также передал материалы в ФССП, после чего приставы начнут принудительное взыскание денежных средств.

16 сентября сообщалось, что с Twitter принудительно решили взыскать штрафы, выписанные за нарушение российских законов. Пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук тогда сообщила, что компания должна была выплатить 8,9 миллиона рублей.

