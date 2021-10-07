Facebook отказался выплатить многомиллионный штраф

ТАСС: с Facebook принудительно взыщут штраф в 26 миллионов рублей

Американская компания Facebook отказалась воспользоваться судебной отсрочкой и не выплатила многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

Представители инстанции отметили, что с компании собираются принудительно взыскать штраф в размере 26 миллионов рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ).

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая, <...> в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда», — говорится в официальном заявлении.

29 сентября сообщалось, что Facebook попросила российский суд увеличить срок оплаты назначенного штрафа в 26 миллионов рублей. В компании уточнили, что не могут исполнить постановление из-за «технических проблем». Суд Москвы удовлетворил это заявление и дал отсрочку до 4 октября.

