Хакер оценил отказ Facebook от версии о внешней атаке

Хакер Александр Варской заявил о том, что Facebook так быстро отказался от версии внешней атаки для того, чтобы не портить собственный имидж. Так он оценил отказ соцсети от этой версии в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в компании Facebook заявили, что масштабный сбой не привел к утечке данных юзеров. По крайней мере, таких доказательств нет, заверили представители Facebook. Также компания подтвердила, что к сбою привели неудачные изменения программной конфигурации.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — говорится в сообщении инженеров. Также отмечается, что сбой в трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать.

Версию о внешней атаке на Facebook нельзя исключать на 100 процентов

По словам Варского, причина, по которой исключается версия о внешней атаке на сервис, вполне очевидна. Компания не хочет терять доверия клиентов и деньги, считает хакер. «Все журналисты ждали того, что же скажет сам Facebook и они дали им ответ, который их бы удовлетворил. Все остальные версии после этого будут смотреться просто версиями. Я почти уверен, что мы имеем дело с обычным техническим явлением, но версию с атакой я бы не исключал на сто процентов», — добавил Варской.

Хакер убежден, что для обнаружения утечки или ее отсутствия потребовалось бы больше времени, чем то, через которое свой отчет выдал Facebook. «Утечка — это все-таки не открытие крана, нужен внешний "копатель". И необходимо время, чтобы найти эту брешь», — пояснил Варской.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации. По данным Telegram-канала Mash, это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.

Вечером 4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.