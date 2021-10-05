В Facebook отреагировали на утечку данных пользователей

В компании Facebook отреагировали на информацию об утечке данных пользователей после масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщает Reuters.

Там заявили, что сбой в ее работе не привел к утечке данных юзеров. Также компания подтвердила, к сбою привели неудачные изменения программной конфигурации.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации. По данным Telegram-канала Mash, это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.

Вечером 4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.