Facebook восстановил работу после масштабного шестичасового сбоя

Facebook объявил в Twitter о восстановлении работы после масштабного сбоя. Спустя шесть часов социальная сеть и сопутствующие сервисы вновь стали доступны для пользователей.

О росте трафика и возобновлении доступа в Facebook и Instagram также начали сообщать пользователи и сервис сетевого обзора Kentik, хотя WhatsApp по-прежнему оставался по-прежнему недоступен.

Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в онлайн. Спасибо, что терпите нас Facebook Фото: Pixabay

Телеканал CNBC назвал ситуацию уникальной. Журналисты уточнили, что сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток.

С чего все началось

Около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

Портал Downdetector отмечал, что наблюдались проблемы в работе социальной сети Snapchat. Позже трудности коснулись YouTube и Viber. Кроме того, пользователи пожаловались на функции «ВКонтакте».

Также не работало приложение знакомств Tinder, сбои последовали в Netflix и Zoom, юзеры также пожаловались на неполадки в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America. Пользователи мессенджера Telegram испытывали неудобства с загрузкой из-за притока пользователей.

На сбои пожаловались клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile. Проблемы наблюдались в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.

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В свою очередь, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заявили РИА Новости, что не фиксируют сбоев, все сервисы работали нормально, несмотря на рост активности пользователей.

Причины произошедшего

Сотрудники Facebook не могли попасть в здание компании, чтобы оценить масштаб проблем, поскольку бейджи не открывали замки на дверях. Об этом рассказала корреспондент New York Times Шира Френкель в Twitter.

New York Times исключила версию кибератаки, поскольку приложения работают на основе различных технологий, и одна атака не могла повлиять одновременно на все системы.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости назвал причиной сбоя неисправность, связанная с DNS (Domain Name System).

Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс сообщил в Twitter, что DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации. По его словам, причиной тому могли стать внутренние системные изменения или нежелательные обновления. Основатель и гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков объяснил, как это происходит.

Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, которые отвечают за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить Павел Кулаков о DNS-серверах

Технический директор Facebook Майк Шрепфер Twitter в назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети. Он принес искренние извинения пользователям.

Глава Facebook Марк Цукерберг также извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режиме. Извините за срыв сегодня. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги. Марк Цукерберг Фото: Mark Zuckerberg/ Facebook

Последствия сбоя

Самый масштабный и продолжительный сбой с 2008 года лишил Цукурберга почти семи миллионов долларов, он опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, а акции компании Facebook просели на пять процентов.

Эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в 160 миллионов долларов.

160 миллионов долларов оценивается сбой в работе Facebook и других соцсетей

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Домен Facebook (facebook.com) выставили на продажу на сайте Whois, который специализируется на подобных сделках. На это обратили внимание пользователи социальной сети Twitter, включая ее основателя Джека Дорси. Он прокомментировал сообщение пользователя @chadloder о том, что домен выставили на продажу и спросил, какова его стоимость.

Также сбой в социальных сетях спровоцировал всплеск мошенничества. Отмечается, что в Telegram-каналах уже появилась информация о том, что в обвале виноват Роскомнадзор (РКН). Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров пояснил, что сведения не соответствуют действительности. Злоумышленники начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы.

Реакция

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал в Twitter, что мир становится здоровым в отсутствии социальных сетей.

Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом Эдвард Сноуден Фото: Henrique Casinhas/ Globallookpress.com

Схожего мнения придерживается психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Он отметил в беседе с РИА Новости, что такие сбои могут помочь людям осознать зависимость от интернета. По мнению эксперта, в такие моменты люли, склонные к гиперопеке, могут ощутить тревожность, будучи не в состоянии контактировать с родственниками, зависимые от просмотра лент социальных сетей ощутят чувство пустоты, а осознание — это уже шаг к решению проблемы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале сбои в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, назвала проблемы в функционировании социальных сетей «жестью». По ее словам, сбои в работе сервисов заставляют оценить необходимость внедрения собственных интернет-платформ.

