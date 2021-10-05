Глобальный сбой в соцсетях побил рекорд по времени

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp начался пять часов назад

Масштабный сбой в социальных сетях по всему миру длится около пяти часов, пишет РИА Новости.

Согласно сайту Downdetector, пользователи с разных уголков Земли продолжают жаловаться на проблемы с интернетом. Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках начали писать после 18:34 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей США, Великобритании. Много сообщений от пользователей из Канады, Франции, ФРГ, Италии. Телеканал CNBC назвал ситуацию уникальной. Журналисты уточнили, что сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток.

Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.

В России пользователи также пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» и Telegram. Большинство испытывают трудности с веб-версиями сервисов, но у части юзеров не получается авторизоваться в мобильных приложениях. Также были сбои в Twitter, Google и Amazon.