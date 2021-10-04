Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» и Telegram

Downdetector: пользователи сети сообщили о сбое в работе «ВКонтакте» и Telegram

Пользователи сети сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Большинство пользователей сообщает о проблемах с веб-версиями сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.

Из-за сообщений о сбоях индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента. Акции ведущих американских IT-компаний начали падать на фоне сообщений о массовых сбоях по всему миру в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

UPD: Как сообщили РИА Новости, в пресс-службе «ВКонтакте», в соцсети не фиксируют сбоев.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за масштабным сбоем в мессенджере WhatsApp, а также социальных сетях Facebook и Instagram, пользователи пожаловались на проблемы в работе Twitter, Google и Amazon.