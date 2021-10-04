Пользователи пожаловались на сбои в TikTok

Вслед почти за всеми самыми крупными социальными сетями перебои с сервисом испытали пользователи TikTok. Как следует из данных сервиса Downdetector, пока что речь идет о сотнях человек, однако это число растет.

Больше половины пользователей сервиса (51 процент) пожаловались, что не могут войти в приложение. Остальные испытывают сложности при отправке сообщений, а также замечают перебои в соединении с сервером.

Ранее глобальный сбой затронул мессенджер WhatsApp, а также социальные сети Facebook и Instagram. Американская корпорация Facebook сообщила, что предпринимает все меры для устранения проблемы.

Вскоре после этого на сложности с доступом пожаловались пользователи Twitter, Google и Amazon. Мессенджер Telegram работает, но замедлился из-за резко увеличившейся в несколько раз нагрузки.