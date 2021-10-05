Facebook возобновил работу после шестичасового сбоя

Пользователи сообщают, что социальные сети Facebook и Instagram возобновляют свою работу после сбоя, у них наблюдается рост трафика. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сервиса сетевого обзора Kentik, после обвала в 15:39 (18:39 по московскому времени), спустя 5,5 часа соцсети вновь заработали, хотя мессенджер WhatsApp остается по-прежнему недоступен.

Пользователи также сообщают, что получили возможность доступа в Facebook и Instagram, несмотря на то, что некоторые проблемы еще наблюдаются.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

Сбой в работе социальной сети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Глава техслужбы соцсети Майк Шрепфер считает, что коллапс произошел из-за проблем с сетью.