Сноуден высказался о масштабном сбое в работе соцсетей

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден оценил масштабный сбой в работе соцсетей в своем Twitter. Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp остаются без доступа к сервисам уже более пяти часов.

Сноуден высказался о влиянии социальных сетей на мир. По его мнению, планета становится более приятным местом без них.

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», — подчеркнул он.

В следующем посте Сноуден заявил, что одновременно упавшие Facebook, WhatsApp и Instagram являются легким, понятным и наглядным примером того, почему разделение определенной монополии минимум на три части может быть неплохой идеей.« Кто-нибудь должен сказать Элизабет Уоррен», — заключил экс-сотрудник ЦРУ.

4 октября тысячи пользователей по всему миру сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них смогли открыть приложения, однако у них не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались пользователи Twitter, Google и Amazon.