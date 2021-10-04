Программист назвал три наиболее вероятные версии глобального сбоя соцсетей

Программист Дмитрий Артимович назвал РЕН ТВ три наиболее вероятные версии глобального сбоя, произошедшего у социальных сетей Facebook, WhatsApp и Instagram в понедельник, 4 октября.

По его мнению, первый вариант мог быть связан с системными ошибками при обновлении базы данных. Второй — с поломками в data-центре. Он заявил, что несколько месяцев назад в Германии или во Франции выгорел один из таких центров, где могла находиться большая база данных, на которой была завязана работа соцсетей. Кроме того, он считает, что возможно причиной системного сбоя была работа программистов, которые попытались оправдать свои ошибки якобы имевшей место хакерской атакой.

Ранее 4 октября пользователи сети по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Официальных комментариев со стороны корпорации Facebook о причинах проблемы и сроках ее устранения пока не поступало. Неполадки главным образом затронули европейские страны, Азию, Северную и Южную Америку.