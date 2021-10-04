Домен Facebook выставили на продажу

Домен Facebook (facebook.com) захотели продать на сайте Whois, который специализируется на подобных сделках. На это обратили внимание пользователи социальной сети Twitter, включая ее основателя Джека Дорси.

Дорси прокомментировал сообщение пользователя @chadloder о том, что домен выставили на продажу. Он спросил, какова его стоимость.

Someone nuked the DNS A and AAA records for Facebook, Instagram, and WhatsApp 🤭 pic.twitter.com/8TaU2eR1mm — @jack lets nazis target my family (@chadloder) October 4, 2021

При этом в объявлении на Whois не указывается, кто является продавцом домена и какую сумму денег хочет получить за его продажу. В самом Facebook эти данные оставили без комментариев.

Сбой в Facebook назвали худшим с 2008 года. Facebook, Instagram и WhatsApp остаются недоступными для пользователей по всему миру уже более пяти часов. Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер считает, что масштабный сбой произошел из-за проблем с сетью.

