Глобальный сбой в работе социальных сетей коснулся Snapchat

Масштабный сбой в интернете коснулся и социальной сети Snapchat, информирует портал Downdetector.

Сайт, отслеживающий проблемы пользователей с различными сервисами, рассказал о том, что у юзеров социальной сети могут быть проблемы с доступом в приложения. «Отчеты пользователей указывают на проблемы у Snapchat», — отметили на сайте. При этом число жалоб на некорректную работу Snapchat выросло за последний час.

В понедельник, 4 октября, проблемы появились в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google и TikTok. Позже трудности коснулись YouTube и Viber. Кроме того, пользователи пожаловались на функции «ВКонтакте».

Глобальный сбой продолжается уже пять часов. Программист Дмитрий Артимович отметил, что он может быть связан с системными ошибками при обновлении базы данных. Второй вариант — с поломками в data-центре.