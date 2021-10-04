Мошенники стали предлагать поддельные VPN-системы для доступа к Facebook на фоне сбоя

Мошенники воспользовались сбоями в работе Facebook и начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Telegram-каналах уже появилась информация о том, что в обвале виноват Роскомнадзор (РКН). Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров пояснил, что сведения не соответствуют действительности. Кроме того, не было взлома баз данных соцсетей, указал он.

«В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет», — предупредил специалист.

Бедеров напомнил, что подобные сообщения опасны, поскольку поддельные VPN будут пропускать через себя весь трафик, поэтому пароли, переписка и личные данные могут утечь в руки злоумышленникам.

Эксперт добавил, что войти в социальные сети можно при помощи прокси-серверов, это более безопасно, но лучше дождаться решения проблемы со стороны компании Facebook.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

