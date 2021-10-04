Названа вероятная причина сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости назвал вероятную причину сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

По словам специалиста, вероятная причина — неисправность, связанная с DNS (Domain Name System). «Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет», — сказал он.

Также Бедеров напомнил, что любой сбой отразится на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. «Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит», — отметил он.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Первые несколько сообщений о неполадках в WhatsApp поступили в 18:17 по московскому времени. К 19:02 о произошедшем сбое написали более 20 тысяч пользователей. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.