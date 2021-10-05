В США связали время сбоя в Facebook с разоблачениями

Профессор Селепак: время сбоя в Facebook совпало с разоблачениями о неэтичном контенте

Профессор университета Флориды в США Эндрю Селепак в беседе с РИА Новости связал время сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp с разоблачениями о неэтичном контенте, который публиковала социальная сеть ради прибыли. По его мнению, последствия от обвала трафика будут минимальны, однако совпадение по срокам вызывает вопросы.

«Я не думаю, что сбои обязательно будут иметь долгосрочные последствия, но я полагаю, что люди должны задаться вопросом о моменте, в который сбои произошли, из-за только что вышедшей истории. Время кажется несколько неподходящим для Facebook», — заявил эксперт.

Он добавил, что правительство менее обеспокоено сбоем, чем майской кибератакой на компанию Colonial Pipeline. Если приостановка работы на несколько часов не была следствием взлома сторонней организации, то ситуация оказала ограниченное воздействие на повседневную жизнь обычного человека, заключил Селепак.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) заявила, что социальная сеть намеренно распространяет контент, провоцирующий ненависть. По ее словам, соцсеть специально распространяет огромное количество публикаций, вызывающих такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, так как они притягивают и удерживают пользователей, заставляют их проводить больше времени на сайте, что в конечном итоге ведет к росту прибыли компании.

