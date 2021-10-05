Марк Цукерберг впервые отреагировал на масштабный сбой Facebook

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг впервые отреагировал на масштабный сбой в работе сервисов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова работают. Приносим извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что причиной сбоя в работе сервисов Facebook стали обновления протокола динамической маршрутизации. Сейчас работа сервисов Facebook, в частности, Instagram и WhatsApp, постепенно начала восстанавливаться, у них наблюдается рост трафика.

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках начали писать после 18:34 по московскому времени. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток. Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.