Стала известна причина сбоя в работе Facebook

Причина сбоя в работе сервисов Facebook — обновления протокола динамической маршрутизации. Об этом стало известно журналисту от члена команды компании по восстановлению, пишет РИА Новости.

Сейчас работа сервисов Facebook, в частности, Instagram и WhatsApp, постепенно начала восстанавливаться, у них наблюдается рост трафика.

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp, других сервисов и побил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках начали писать после 18:34 по московскому времени. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток. Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.

Телеканал CNBC также отмечал, что сбой в работе социальной сети Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Наибольшая часть жалоб на работу сервисов поступила от пользователей из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.