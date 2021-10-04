Facebook обвинили в распространении вызывающего ненависть контента

Бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) заявила, что социальная сеть намеренно распространяет контент, провоцирующий ненависть. Подробности экс-сотрудница американской компании раскрыла в интервью телеканалу CBS.

По словам Хауген, Facebook обманывает пользователей о прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией. Экс-менеджер отметила, что соцсеть специально распространяет огромное количество публикаций, вызывающих такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, так как они притягивают и удерживают пользователей, заставляют их проводить больше времени на сайте, что в конечном итоге ведет к росту прибыли компании.

Хауген рассказала, что во время работы в Facebook постоянно наблюдала конфликт интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для самой компании. «И каждый раз Facebook выбирал самое выгодное решение для своих собственных интересов, в частности, чтобы заработать больше денег», — подчеркнула она.

Отмечается, что Хауген работала в компании с 2019 года и тогда же начала тайно копировать страницы внутренних расследований. В мае 2021 года она уволилась из Facebook и в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы на компанию, обвинив ее в попытках нажиться на пользователях. На основе ее данных газета The Wall Street Journal начала публиковать обличительные статьи. В одной из них говорилось о том, что соцсеть разрабатывала идеи по завлечению детей в социальные сети.