Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом

Ромконадзор готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента

Американской компании Facebook грозит миллиардный штраф за повторное неудаление запрещенного контента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что ведомство планирует составить соответствующий протокол. В связи с тем, что речь идет о повторном нарушении законодательства, платформу могут обязать выплатить штраф, равный от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. Точный размер санкций определит суд.

Ранее сообщалось, что Мировой суд Таганского района Москвы разрешил компании Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов до 4 октября.