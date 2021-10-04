Роскомнадзор попросили наказать Facebook за пиратские книги в Instagram

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении американской компании Facebook из-за распространения пиратских книг в Instagram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление ассоциации.

Информацию подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.

Так Facebook захотели наказать за отказ удалять ссылки на нелегальные копии произведений. Издание отмечает, что пользователи соцсети размещают видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, а также ссылки на сторонние ресурсы.

По словам Рябыко, во втором квартале этого года Instagram впервые вошла в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг, заняв второе место (более трех тысяч ссылок). Первое место за указанный период занял Telegram: в мессенджере выявили и удалили около 35 тысяч нелегальных копий книг и ссылок на них. На третьем месте YouTube, там обнаружили 2,4 тысячи ссылок.

АЗАПИ представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и других.

30 сентября сообщалось, что Facebook грозит миллиардный штраф за повторное неудаление запрещенного контента. Платформу могут обязать выплатить штраф, равный от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.