Стали известны масштабы фишинговой угрозы для россиян

В России ежедневно блокируется более 50 тысяч вредоносных сайтов. Такие данные стали известны по итогам имеющегося в распоряжении «Ленты.ру» исследования компании ESET, в ходе которого специалисты проанализировали активность киберпреступников с мая по август 2021 года.

Аналитики ESET выяснили, что ежедневно в мире блокируются около 500 тысяч сайтов, которые задействованы в фишинговых и других мошеннических операциях. Значительная их часть — 11,4 процента (57 тысяч сайтов) — ориентированы на россиян. По масштабам фишинговой угрозы Россия заняла первое место в мире. В число лидеров по количеству атак также вошли Япония, Перу, Польша и Франция.

В ESET отметили, что во второй половине июня 2021 года зафиксировали всплеск активности киберпреступников. В этот период каждый день появлялись 5,5 миллиона новых вредоносных ресурсов. При этом больше всего заблокированных доменов (35 процентов) были зарегистрированы в США. Россия здесь оказалась лишь на пятом месте, уступив также Германии, Канаде и Нидерландам.

В компании подчеркнули, что киберпреступники по-прежнему применяют тактику создания фишинговых и вредоносных сайтов с доменами, названия которых на один знак отличаются от адресов известных площадок. Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и Википедии.

Притом чаще всего вредоносные ресурсы маскировали под страницы финансовых организаций (треть от общего числа заблокированных сайтов), социальные сети и мессенджеры (в том числе Facebook, WhatsApp и Instagram), а также сервисы электронной почты и онлайн-документов.

«Новый отчет демонстрирует уход мошенников от массового использования темы пандемии COVID-19 ​​впервые за последние 1,5 года. Тем не менее в отдельно взятых странах, например в США, зафиксирован всплеск афер с использованием фальшивых государственных "формуляров здоровья". В этой схеме пользователей просили внести свои личные данные в онлайн-анкеты», — прокомментировал полученные данные исследователь ESET Арье Горецки.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к хакерам. Выяснилось, что каждый пятый житель страны хотел бы попробовать свои силы в этой специальности. При этом представление о том, чем занимаются люди этой профессии, у россиян достаточно размытое.