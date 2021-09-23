Российские онлайн-магазины попытались обыграть конкурентов с помощью хакеров

В России резко возросло количество DDoS-атак на онлайн-магазины. Об этом «Ленте.ру» сообщили по итогам проведенного исследования специалисты компании StormWall. Больше всего пострадали ретейлеры, занимающиеся продажей одежды, обуви и техники. Аналитики связывают это с начавшимся учебным годом.

Эксперты компании StormWall выяснили, что в августе 2021 года произошел резкий всплеск количества DDoS-атак на российские онлайн-магазины. Рост в сравнении с этим же месяцем 2020 года составил 62 процента. По мнению аналитиков, это связано с тем, что компании из сегмента e-commerce пытаются обыграть своих конкурентов с помощью хакеров. Большая часть атак была направлена против онлайн-ресурсов, специализирующихся на продаже одежды и обуви (41 процент инцидентов) и техники (35 процентов). Помимо этого, среди целей киберпреступников чаще других встречались площадки, связанные с канцелярскими и спортивными товарами, мебелью и товарами для дома.

«С каждым годом онлайн-ретейлерам становится все труднее отразить DDoS-атаки, с которыми они сталкиваются. Уже сейчас в интернете можно приобрести ботнет, который позволяет организовать атаку мощностью до 2 Тбит/с, и отразить ее самостоятельно онлайн-ретейлер не сможет. В период подготовки к школе конкуренция на рынке e-commerce значительно обостряется, и любой онлайн-ретейлер должны быть готов к возможной DDoS-атаке, организованной конкурентами», — сказал сооснователь компании StormWall Рамиль Хантимиров.

Эксперты подсчитали, что средняя мощность атаки составляет от 50 до 200 тысяч запросов в секунду. Как правило, для остановки онлайн-магазина не требуется применение критических нагрузок, ощутимой может стать даже относительно слабая атака.

Тем временем стало известно, что число атак на российские компании увеличилось в три раза. По итогам опроса отечественных предпринимателей, проведенного компанией Group-IB, выяснилось, что у предпринимателей, ставших жертвами хакеров, вымогают выкупы величиной от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов рублей.