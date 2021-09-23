Число атак на российские компании увеличилось в три раза

У российских компаний, ставших жертвами хакеров, вымогают выкупы величиной от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» стало известно по итогам опроса отечественных предпринимателей, проведенного компанией Group-IB. При этом число атак на российские компании в 2021 году увеличилось в три раза

Опрос российских предпринимателей показал, что большая их часть (59,4 процента) не сталкивалась с кибератаками в последние два года. При этом половина бизнесменов (50,9 процента) признают важность угрозы, исходящей от программ-шифровальщиков. Почти сколько же (51,9 процента) не считают себя в достаточной степени защищенными от них.

Специалисты Group-IB приводят статистику, согласно которой количество таких атак только в 2021 году увеличилось втрое. При этом, по данным исследователей, сумма требуемого выкупа зависит от величины компании-жертвы и колеблется от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Средняя величина выплаченного вымогателям выкупа составила три миллиона.

Однако подавляющее большинство российских бизнесменов (77,4 процента) вообще не готово платить киберпреступникам за расшифровку данных. Каждый пятый (17,9 процента) согласен ради собственного спокойствия расстаться с пятью миллионами рублей, 3,7 процента заплатят и 10 миллионов, а 1 процент не пожалеет даже 100 миллионов.

«Несмотря на то, что результаты нашего исследования выглядят довольно оптимистично, они показали парадоксальную вещь: большинство опрошенных знают о том, что они не защищены от атак, осознают опасность программ-вымогателей, но при этом не пытаются от них эффективно защититься», — констатировал заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

Ранее была раскрыта масштабная фишинговая атака на российских чиновников, которая велась на протяжении последних полутора лет. Как сообщили аналитики британской компании Cyjax, ее главной целью перехват контроля над электронной почтой управленцев. В частности, неизвестные злоумышленники создали несколько сайтов, имитирующих почтовые ресурсы, в том числе Mail.ru.