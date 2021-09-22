Названы главные страхи россиян при смене работы

Главным страхом россиян при трудоустройстве названа перспектива столкнуться с мошенниками. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией ESET. Ее аналитики рассказали «Ленте.ру», что подобные опасения едва ли можно назвать беспочвенными, ведь при смене работы со злоумышленниками пересекались больше половины россиян.

Исследование, проведенное ESET в городах-миллионниках, показало, что 77 процентов россиян боятся столкнуться с мошенниками и не получить оплату за свой труд. В пятерку самых распространенных опасений попали также страхи быть втянутым в незаконную деятельность, получить меньшую оплату, чем было обещано, потерять контроль над сохранностью персональных данных, а также перспектива стать участником финансовой пирамиды.

В ESET отмечают, что страхи россиян во многом оправданы. По данным компании, более половины жителей страны (53 процента) действительно сталкивались с мошенниками во время поиска работы или уже непосредственно при трудоустройстве. Как правило, преступники применяли схемы, в которых представлялись жертве будущим работодателем или представителем рекрутингового агентства.

Каждый пятый из числа попавшихся на уловки мошенников россиян потерял от десяти до пятидесяти тысяч рублей. При этом основная масса (45 процентов) жертв HR-мошенников поплатились менее серьезными суммами — от тысячи до десяти тысяч рублей. Три процента пострадавших расстались с суммами, превышающими сто тысяч рублей.

«Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы, — сказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев. — И такая тактика работает — обеспокоенные ситуацией люди готовы платить незнакомцам, обещающим беспроблемное трудоустройство. Причем жертвами афер становятся как низкоквалифицированные работники, так и претенденты на руководящие позиции».

Говоря о конкретных способах обмана, с которыми им довелось столкнуться, россияне назвали обещание зарплаты, которая на самом деле окажется в разы меньше (такое случалось в жизни 44 процентов опрошенных), необходимость оплаты специальных курсов перед вступлением в должность (43 процента) и обязанность купить необходимое для работы оборудование (39 процентов).

Арсенал преступников включал в себя такие уловки как вымогательство денег за включение резюме соискателя в «эксклюзивную базу» и платное оформление резюме. Некоторые женщины также сталкивались с тем, что вместо обещанной работы их пытались трудоустроить в модельное агентство или массажный салон.

Ранее сообщалось, что мошенники вернулись к проверенной схеме обмана россиян, связанной с «лотереями» от различных торговых сетей. В сентябре в интернете появились страницы, копирующие официальные ресурсы 15 брендов, включая «Красное и белое», «Дикси» и Wildberries. Все эти сайты построены по единому шаблону и содержат опрос якобы от имени компании и «денежную лотерею».