Юрист предупредил о способах обмана россиян «на ровном месте»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, что мошенники разрабатывают новые способы обмана россиян, и стать жертвой можно буквально «на ровном месте», передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что довольно часто встречается звонок с подменного номера, когда потенциальная жертва слушает голос робота, который после «убедительной» информации переключает человека на якобы сотрудника банка.

Материалы по теме Раздвоение личностей. Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей? «Ты все время боишься» Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами

«Делается это для того, чтобы сбить жертву с толку — многие думают, что автоматические системы оповещения есть только в кредитно-финансовых учреждениях. Сегодня мошенники научились искусно подделывать все, что связана с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя», — предупредил Соловьев.

Юрист добавил, что мошенник, представляясь работником службы безопасности банка, может отправить человеку в мессенджере копии, которые подтверждают его статус. Он подчеркнул, что это подделка, важно помнить об этом и о том, что банковским служащим запрещено по собственной инициативе обсуждать с клиентами вопросы перевода денежных средств или получения персональной информации.

Соловьев отметил еще одни популярный у злоумышленников прием — представляться сотрудником правоохранительных органов и запугивать жертву тем, что с ее счета пытаются снять денежные средства или вводят пин-код, после чего аферисты пытаются убедить россиянина «помочь следствию».

Мошенники просят следовать инструкциям «службы безопасности» банка, после чего раздается звонок, и человека просят взять технические кредиты, которые финансовая организация обязательно погасит, снять наличные и отправить их на несколько разных счетов. При этом для усыпления бдительности людей просят все фиксировать документально, манипулируя его гражданской позицией.

Юрист предупредил об еще одном способе обмана, когда жертву информируют о получении якобы супер-приза или выигрыша в лотерее. Но чтобы его получить, нужно купить облигации в одном из банков и перевести на пару счетов несколько сотен тысяч рублей. После этого никаких призов и средств человек не получает, но действуют злоумышленники убедительно, заключил Соловьев.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что обезопасить себя от онлайн-мошенников можно, заблокировав банковские приложения и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере. Эксперт посоветовал оставлять онлайн-доступ только к тому счету, которым человек постоянно пользуется. На него можно положить небольшую сумму денег.

