Юрист предупредил о способах обмана россиян «на ровном месте»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, что мошенники разрабатывают новые способы обмана россиян, и стать жертвой можно буквально «на ровном месте», передает агентство «Прайм».
Эксперт отметил, что довольно часто встречается звонок с подменного номера, когда потенциальная жертва слушает голос робота, который после «убедительной» информации переключает человека на якобы сотрудника банка.
«Делается это для того, чтобы сбить жертву с толку — многие думают, что автоматические системы оповещения есть только в кредитно-финансовых учреждениях. Сегодня мошенники научились искусно подделывать все, что связана с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя», — предупредил Соловьев.
Юрист добавил, что мошенник, представляясь работником службы безопасности банка, может отправить человеку в мессенджере копии, которые подтверждают его статус. Он подчеркнул, что это подделка, важно помнить об этом и о том, что банковским служащим запрещено по собственной инициативе обсуждать с клиентами вопросы перевода денежных средств или получения персональной информации.
Соловьев отметил еще одни популярный у злоумышленников прием — представляться сотрудником правоохранительных органов и запугивать жертву тем, что с ее счета пытаются снять денежные средства или вводят пин-код, после чего аферисты пытаются убедить россиянина «помочь следствию».
Мошенники просят следовать инструкциям «службы безопасности» банка, после чего раздается звонок, и человека просят взять технические кредиты, которые финансовая организация обязательно погасит, снять наличные и отправить их на несколько разных счетов. При этом для усыпления бдительности людей просят все фиксировать документально, манипулируя его гражданской позицией.
Юрист предупредил об еще одном способе обмана, когда жертву информируют о получении якобы супер-приза или выигрыша в лотерее. Но чтобы его получить, нужно купить облигации в одном из банков и перевести на пару счетов несколько сотен тысяч рублей. После этого никаких призов и средств человек не получает, но действуют злоумышленники убедительно, заключил Соловьев.
Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что обезопасить себя от онлайн-мошенников можно, заблокировав банковские приложения и возможность получить доступ к личному кабинету через браузер на компьютере. Эксперт посоветовал оставлять онлайн-доступ только к тому счету, которым человек постоянно пользуется. На него можно положить небольшую сумму денег.