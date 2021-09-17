В России нашли способ избавиться от телефонных мошенников

«Известия»: сотовые операторы подключают к борьбе с мошенниками искусственный интеллект

Сотовые операторы нашли способ избавиться от телефонных мошенников, подключая к борьбе искусственный интеллект. Об этом пишет издание «Известия».

Системы могут распознавать злоумышленников в ходе разговора с потенциальной жертвой и предупреждать об этом вызываемых абонентов. Такое изобретение, которое базируется на искусственном интеллекте, выгодно отличается от использующих технологии big data.

С ее помощью можно формировать черные списки подозрительных номеров. Однако мошенники нашли способ обойти систему — регулярно менять сим-карты.

Как пояснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, определяющие злоумышленников «на лету» системы также не лишены недостатков. Уловки мошенников постоянно меняются, и искусственный интеллект необходимо непрерывно обучать. При этом в случае некорректной работы, алгоритмы могут интерпретировать как мошеннические разговоры обычных законопослушных абонентов.

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