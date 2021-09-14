Мошенники придумали новый способ обмана россиян к отопительному сезону

В сети появились десятки фейковых сайтов, связывающих себя с московскими энергетическими компаниями. Предполагается, что мошенники придумали новый способ обмана, чтобы запустить эти домены с началом отопительного сезона, рассказал «Коммерсанту» ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.

В рунете наблюдается всплеск появившихся в первых числах сентября доменов, содержащих комбинации вроде rusgaz, mosgaz, energo и тому подобные. Аналитик отметил, что ни один из сайтов пока не продвигается в поисковой выдаче, однако готовящаяся фишинговая кампания может стартовать в отопительный сезон.

«Подобные сайты начали появляться еще в июле, но в сентябре их число возросло до нескольких десятков», — заявил сооснователь StopPhish Юрий Другач. В пресс-службе АО «Мосгаз» пояснили, что подобные ресурсы не располагают информацией о газовом обслуживании, пытаясь лишь ввести граждан в заблуждение, а также призвали быть внимательнее и доверять только официальным источникам.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае мошенник обманом оставил без жилья семь человек. Он возглавлял юридическое лицо, которое предоставляло микрозаймы для населения. Ему удавалось убедить обращавшихся к нему граждан, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств, временно переоформлять на него квартиры и жилые дома. Потерпевшие были уверены, что вернув кредит к ним вернется назад их имущество. Однако этого так и не происходило.