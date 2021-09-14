Мошенники придумали новую аферу с телефонными номерами россиян

Телефонные мошенники придумали новую аферу с мобильными номерами россиян, они начали использовать их через подмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, злоумышленники звонили жертвам под видом сотрудников полиции или банков и сообщали о незаконных списаниях. «При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмене участвует в преступной схеме», — добавил собеседник агентства.
Россиян предупредили, что в этом случае следует обратиться к оператору и сообщить об использовании номера телефона в мошеннических схемах, а также посоветовали быть более бдительными и не разговаривать с подозрительными собеседниками.
Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности. Они добавили в нее еще один элемент — «личного страхового агента». Также существует видоизмененная схема, в которой преступники предлагают перевести деньги на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).