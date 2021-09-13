Россиянам перечислили самые частые уловки мошенников в популярной соцсети

В число самых популярных способов обмана российских пользователей Instagram входят фишинговые рассылки, атаки клонов и любовные переписки. Самые частые уловки мошенников «Ленте.ру» перечислил специалист по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур.

По его словам, кибермошенники по-прежнему активно используют в качестве уловки фишинг. Как правило, пользователя популярной соцсети завлекают на опасный сайт, сообщая о якобы произошедшем взломе аккаунта.

«Чаще всего предупреждение приходит на электронную почту, в нем утверждается, что кто-то пытается войти в учетную запись, — сказал Мур. — Электронное письмо обычно содержит ссылку для сброса пароля, которая приведет пользователя на поддельную страницу входа в Instagram. Все введенные данные тут же окажутся в руках мошенников и откроют им доступ к личному профилю».

Другой способ обмана — создание дубликата страницы жертвы, с помощью которого преступники связываются с друзьями пользователя и просят перевести им деньги. При этом утверждается, что настоящий аккаунт взломан. Как отмечает Мур, такая тактика до сих пор остается жизнеспособной. Специалист провел эксперимент: он создал копию своего аккаунта в Instagram, после чего написал своим друзьям и попросил прислать ему деньги. К удивлению Мура, многие были готовы это сделать.

Кроме того, пользователи соцсети рискуют стать жертвами любовных аферистов. Такие мошенники заводят переписку и начинают онлайн-ухаживания. Спустя некоторое время они жалуются на проблемы и говорят, что им очень нужны деньги.

«По данным организации UK Finance, в Великобритании в период с января по ноябрь 2020 года число случаев любовного мошенничества выросло на 20 процентов. С банковских карт жертв на счета злоумышленников было перечислено 18,5 млн фунтов стерлингов (1,8 миллиарда рублей). Объемы такого мошенничества выросли и в других странах. Федеральное бюро расследований США сообщило, что за 2020 год зафиксировано около 24 тысяч жалоб на случаи романтических афер. Это на 22 процента больше, чем годом ранее», — привел статистику Мур.

По его словам, вычислить в ухажере мошенника помогают поисковые системы. Необходимо загрузить туда фотографию человека и проверить, не используют ли этот снимок другие аферисты.

Ранее сообщалось, что одним из ключевых интересов россиян, на котором в последнее время пытаются нажиться киберпреступники, стали криптовалюты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Он заявил, что на фоне интереса граждан к инвестициям в интернете буквально ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи.

