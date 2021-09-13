Россиянам рассказали о новых уловках в арсенале кибермошенников

Одним из ключевых интересов россиян, на котором в последнее время пытаются нажиться киберпреступники, стали криптовалюты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

«На фоне интереса граждан к инвестициям в интернете буквально ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи. Они активно рекламируются в спам рассылках, при этом используются известные бренды и образы медийных персон», — сказал Вураско.

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Он отметил, что тактики киберпреступников меняются достаточно редко. Однако новые уловки появляются в арсенале мошенников практически ежедневно. Сами схемы постоянно адаптируются, а стоит за этим глубокая аналитическая работа: злоумышленники отслеживают эффективность тех или иных схем, оценивают, насколько они «приелись», используют различные способы психологического давления.

При этом ключевых приемов всего два: использование позитивной или негативной мотивации. В первом случае пользователь получает сообщения со словами «вы выиграли», «вам положена выплата» или «спецпредложение! Скидки до 80 процентов». Во втором случае сообщения начинаются с описания неприятностей: «Проблемы с аккаунтом» или «Оплатите штраф».-

«По сути, меняется лишь контекст. Вчера потенциальным жертвам предлагали получить пособие на детей, сегодня — президентскую выплату», — уточняет Вураско.

Злоумышленники научились приводить свои рассылки в соответствие с информационной повесткой. Этим летом эксперты отметили рост числа ресурсов, на которых якобы можно было купить билеты на матчи чемпионата Европы по футболу или поддельный сертификат о вакцинации и ПЦР-тесты.

Кроме того, мошенники подделывают сайты многих популярных российских и мировых ресурсов. К примеру, Booking.com, Blablacar, сайты по аренде или продаже недвижимости и автомобилей.

«К сожалению, универсального средства защиты от мошенников нет. Лучший способ — никому не доверять, перепроверять информацию, не торопиться, не сообщать никому конфиденциальных сведений и не совершать поступков, в последствиях которых вы не уверены. Злоумышленники всегда пытаются спровоцировать жертв на совершение необдуманных действий», — предупреждает Вураско.

Если подозрение в обмане возникло в процессе общения по телефону, стоит немедленно прекратить разговор, не переходить по ссылкам и не сообщать никому персональных данных. Даже если с вами действительно связались сотрудники конкретной организации, разговор можно будет продолжить, просто перезвонив по официальному номеру компании.

