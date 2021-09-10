Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники стали звонить жителям России от имени службы поддержки портала «Госуслуги»: они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов компании DeviceLock.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что в начале сентября звонкам по этой тематике удалось достичь своего пика. Наибольшим риском взлома аккаунта на портале является возможность оформить через него заем. В МФО порекомендовали использовать дополнительные способы идентификации.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Компенсационный рост. Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент

По словам генерального директора DeviceLock Юрия Томашко, свой звонок от имени службы поддержки портала «Госуслуги» злоумышленники объясняют либо утечкой данных, либо информацией о взятом на имя жертвы кредите. Под этим предлогом мошенники пытаются узнать поступающий через SMS код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта,

Томашко призвал всех пользователей портала «Госуслуги» включить двухфакторную авторизацию, а также уведомление о входе в личный кабинет.

С июля текущего года Kaspersky Who Calls фиксирует большое количество анонимизированных жалоб на звонки от вероятных злоумышленников, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и пытались получить доступ к аккаунтам россиян.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности. Они добавили в нее еще один элемент — «личного страхового агента». Также существует видоизмененная схема, в которой преступники предлагают перевести деньги на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).